Запишите отношение зачений величины изамените его равным отношением взаимно про??тых чисел : а)2м к 4м; б)2м к 4дм ;в)3,5мквадратных к 400дм квадратным г)12а к 0,4га
Математика
Запишите отношение зачений величины изамените его равным отношением взаимно про??тых чисел : а)2м к 4м; б)2м к 4дм ;в)3,5мквадратных к 400дм квадратным г)12а к 0,4га
Ответ(ы) на вопрос:
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2м< 4м, 2м> 4дм, 3.5м кв <400дм кв,12а >0.4 га
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