Запишите отношение зачений величины изамените его равным отношением взаимно про??тых чисел : а)2м к 4м; б)2м к 4дм ;в)3,5мквадратных к 400дм квадратным г)12а к 0,4га

Математика

Запишите отношение зачений величины изамените его равным отношением взаимно про??тых чисел : а)2м к 4м; б)2м к 4дм ;в)3,5мквадратных к 400дм квадратным г)12а к 0,4га

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