Пожайлуста с решением по действиям! Расстояние между двумя пунктамт меньше 50 км . ??то расстояние: пеший пройдёт за 9 ч всадник проедет за 3 ч. Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами!

Математика

Пожайлуста с решением по действиям! Расстояние между двумя пунктамт меньше 50 км . ??то расстояние: пеший пройдёт за 9 ч всадник проедет за 3 ч. Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами!

Автор: Гость