Пожайлуста с решением по действиям! Расстояние между двумя пунктамт меньше 50 км . ??то расстояние: пеший пройдёт за 9 ч всадник проедет за 3 ч. Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами!
Математика
Пожайлуста с решением по действиям! Расстояние между двумя пунктамт меньше 50 км . ??то расстояние: пеший пройдёт за 9 ч всадник проедет за 3 ч. Сколько километров составляет расстояние между двумя пунктами!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость пешего у-скорость всадника 9•х=3•у Это число должно быть кратно 3 и 9- делится на 3.Это расстояние может быть 18км,27км,36км,45км. Наибольшее расстояние которое меньше 50км - это 45км
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