Помогите срочно Плиз!!!!!!!!! Характер Костылина и Жилина
Литература
Помогите срочно Плиз!!!!!!!!! Характер Костылина и Жилина
Ответ(ы):
Гость:
Жилин-умный, сообразительный, терпеливый, расчитывает только на себя. Костылин-рассчитывает на деньги, трусливый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По радио перидали 45 песен для взрослых а для детей на 15 песен меньше . сколько песе?? передали по радио . как записать правельно условия задачи
Математика
Русский язык
Английский язык