Помогите срочно Плиз!!!!!!!!! Характер Костылина и Жилина

Литература
Помогите срочно Плиз!!!!!!!!! Характер Костылина и Жилина
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Автор: Гость
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Гость:
Жилин-умный, сообразительный, терпеливый, расчитывает только на себя. Костылин-рассчитывает на деньги, трусливый.
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