ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 15 см². На него действует сила 35 Н. Площадь большего поршня 225 см². Сможет ли большой поршень поднять металлический брусок массой 55кг?

Физика

ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 15 см². На него действует сила 35 Н. Площадь большего поршня 225 см². Сможет ли большой поршень поднять металлический брусок массой 55кг?

Автор: Гость