ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 15 см². На него действует сила 35 Н. Площадь большего поршня 225 см². Сможет ли большой поршень поднять металлический брусок массой 55кг?

Физика
ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 15 см². На него действует сила 35 Н. Площадь большего поршня 225 см². Сможет ли большой поршень поднять металлический брусок массой 55кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула: F2/F1=S2/S1F1 - сила на маленького п.  35F2 - сила на большого п.      225 S1 - площадь малк. п.          хS2 - площадь больш. п.        15 

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