Помогите срочно!!! Пожалуйста очень надо

Математика
Помогите срочно!!! Пожалуйста очень надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29+119+11=159(ч.) - кому полагается жалование. 2) 159*5=795 (а.) - на 1 день. 3) 795*7=5565 (а.) - потребуется. Ответ: 5565 алтын потребуется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Отрарская котострофа ...... все о ней
Ответить
Русский язык
Нужно сочинение по теме трава (хоть цветок) нужно срочно с вступлением дам 20 балл??в
Ответить
Русский язык
Задание такое! Слева стоит звук(у) справа звук(а). Нужно четко произнести названи, определить, какой из двух звуков(у) или (а) слышиться в каждом с...
Ответить
Русский язык
Помогите плиз в 41 2 задание.
Ответить
Русский язык
Место для сиденья?????
Ответить