Помогите срочно!!! Пожалуйста очень надо
Математика
Помогите срочно!!! Пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29+119+11=159(ч.) - кому полагается жалование. 2) 159*5=795 (а.) - на 1 день. 3) 795*7=5565 (а.) - потребуется. Ответ: 5565 алтын потребуется.
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