Помогите срочно!!!!!! В магазине за 30 рублей стоит пенал, Сколько рублей нужно зап??атить за 3 таких пенала?????
Математика
Помогите срочно!!!!!! В магазине за 30 рублей стоит пенал, Сколько рублей нужно зап??атить за 3 таких пенала?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*3=90 рублей Ответ. 90 рублей стоит 3 пенала
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