Помогите срочно!!!!!! В магазине за 30 рублей стоит пенал, Сколько рублей нужно зап??атить за 3 таких пенала?????

Математика

Помогите срочно!!!!!! В магазине за 30 рублей стоит пенал, Сколько рублей нужно зап??атить за 3 таких пенала?????

Автор: Гость