Помогите пожалуйста надо делать 8 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
Математика
Помогите пожалуйста надо делать 8 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000/200=50 50*2=100
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