Решите уравнение x^3-4x^2-5x-2=0
Математика
Решите уравнение x^3-4x^2-5x-2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кароче выносишь икс за скобки. в скобках получаешь квадратное уравнение. приравниваешь скобку к нулю и решаешь это уравнение. получила корни. в ответе учитываешь икс 3.он будет равен 0.потомучтомы икс вынесли за скобки. а так как произведение равно нулю выплывает что один из множителей =0
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