Расположите страны Африки в последовательности с юга на север. 1.Руанда 2.Чад 3.Замбия 4.Тунис 5.Лесото

География

Расположите страны Африки в последовательности с юга на север. 1.Руанда 2.Чад 3.Замбия 4.Тунис 5.Лесото

Автор: Гость