Расположите страны Африки в последовательности с юга на север. 1.Руанда 2.Чад 3.Замбия 4.Тунис 5.Лесото
География
Расположите страны Африки в последовательности с юга на север. 1.Руанда 2.Чад 3.Замбия 4.Тунис 5.Лесото
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С юга на север: Лесото, Замбия, Руанда, Чад, Тунис
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