От данныйх глаголов образуи сушествительные...выстрелить---кормить.......звонить....с??орить......переводит.....ловить....
Русский язык
От данныйх глаголов образуи сушествительные...выстрелить---кормить.......звонить....с??орить......переводит.....ловить....
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Гость:
Стрельба, корм, звонок,спор,певевод, лов, ловля
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