ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

Химия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10. S → SO₂ → SO₃→H₂SO₄ →K₂SO₄ → BaSO₄ 1) S + O₂ → SO₂     S⁰ + 2O⁰ = SO₂ 2) 2 SO₂ + O₂ → 2SO₃     2SO₂ + 2O⁰ = 2SO₃ 3) SO₃ + H₂O →H₂SO₄    SO ₃ + H₂O = 2H⁺ + SO²⁻₄ 4)  H₂SO₄ + 2KOH →K₂SO₄ + 2 H₂O     2H⁺ + SO²⁻₄ + 2K⁺ + 2OH⁻ = 2K⁺ + SO²⁻₄ + 2H₂O     2H⁺ + 2OH⁻ =  2H₂O 5) K₂SO₄ + BaCO₃ → BaSO₄↓ + K₂CO₃     2K⁺ + SO²⁻₄ + Ba²⁺ + CO²⁻₃ = BaSO₄ + 2K⁺ + CO²⁻₃     SO²⁻₄ + Ba²⁺ = BaSO₄ 11. Cu(NO ₃)₂ → CuOHNO₃ → Cu(OH)₂ →  CuO →  CuSO₄ 1)  Cu(NO₃)₂ + H₂O → CuOHNO₃↓ + HNO₃     Cu²⁺ + 2NO⁻₃ + H₂O = CuOHNO₃↓ + H⁺ + NO⁻₃ 2) CuOHNO₃ + NaOH → Cu(OH)₂ + NaNO₃     Cu²⁺ + OH⁻ + NO⁻₃ + Na⁺ + OH⁻ = Cu(OH)₂ + Na⁺ + NO⁻₃      Cu²⁺ + OH⁻ + OH⁻ = Cu(OH)₂ 3) Cu(OH)₂ → CuO + H₂O     Cu²⁺ + 2OH⁻ = CuO + H₂O 4) CuO + H₂SO₄ →  CuSO₄ + H₂O     CuO + 2H⁺ + SO²⁻₄ = Cu²⁺ + SO²⁻₄ + H₂O     CuO + 2H⁺  = Cu²⁺ + H₂O 12. P → P₂O₅ → H₃PO₄ → NaH₂PO₄ → Na₂HPO₄ → Na₃PO₄ 1) 2P + N₂O₅ = P₂O₅ + N₂     2P⁰ + N₂O₅ = P₂O₅ + N₂⁰ 2)  P₂O₅ + 3H₂O → 2H₃PO₄       P₂O₅ + 3H₂O → 6H⁺ + 2PO³⁻₄ 3)   H ₃PO₄ + NaOH → NaH₂PO₄ + H₂O      3H⁺ + PO³⁻₄ + Na⁺ + OH⁻ → Na⁺ + 2H⁺ + PO³⁻₄ + H₂O     3H⁺ +  OH⁻ →  2H⁺  + H₂O 4)  NaH₂PO₄  + NaOH  → Na₂HPO₄ + H₂O     Na⁺ + 2H⁺ + PO³⁻₄ + Na⁺ + OH⁻→ 2Na⁺ + H⁺ + PO³⁻₄ + H₂O     2H⁺ + OH⁻→ H⁺ + H₂O 5)  Na₂HPO₄  + NaOH  → Na₃PO₄ + H₂O     2Na⁺ + H⁺ + PO³⁻₄  + Na⁺ + OH⁻ = 3Na ⁺ +  PO³⁻₄  + H₂O      H⁺ + OH⁻ =  H₂O
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