ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
Химия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10. S → SO₂ → SO₃→H₂SO₄ →K₂SO₄ → BaSO₄ 1) S + O₂ → SO₂ S⁰ + 2O⁰ = SO₂ 2) 2 SO₂ + O₂ → 2SO₃ 2SO₂ + 2O⁰ = 2SO₃ 3) SO₃ + H₂O →H₂SO₄ SO ₃ + H₂O = 2H⁺ + SO²⁻₄ 4) H₂SO₄ + 2KOH →K₂SO₄ + 2 H₂O 2H⁺ + SO²⁻₄ + 2K⁺ + 2OH⁻ = 2K⁺ + SO²⁻₄ + 2H₂O 2H⁺ + 2OH⁻ = 2H₂O 5) K₂SO₄ + BaCO₃ → BaSO₄↓ + K₂CO₃ 2K⁺ + SO²⁻₄ + Ba²⁺ + CO²⁻₃ = BaSO₄ + 2K⁺ + CO²⁻₃ SO²⁻₄ + Ba²⁺ = BaSO₄ 11. Cu(NO ₃)₂ → CuOHNO₃ → Cu(OH)₂ → CuO → CuSO₄ 1) Cu(NO₃)₂ + H₂O → CuOHNO₃↓ + HNO₃ Cu²⁺ + 2NO⁻₃ + H₂O = CuOHNO₃↓ + H⁺ + NO⁻₃ 2) CuOHNO₃ + NaOH → Cu(OH)₂ + NaNO₃ Cu²⁺ + OH⁻ + NO⁻₃ + Na⁺ + OH⁻ = Cu(OH)₂ + Na⁺ + NO⁻₃ Cu²⁺ + OH⁻ + OH⁻ = Cu(OH)₂ 3) Cu(OH)₂ → CuO + H₂O Cu²⁺ + 2OH⁻ = CuO + H₂O 4) CuO + H₂SO₄ → CuSO₄ + H₂O CuO + 2H⁺ + SO²⁻₄ = Cu²⁺ + SO²⁻₄ + H₂O CuO + 2H⁺ = Cu²⁺ + H₂O 12. P → P₂O₅ → H₃PO₄ → NaH₂PO₄ → Na₂HPO₄ → Na₃PO₄ 1) 2P + N₂O₅ = P₂O₅ + N₂ 2P⁰ + N₂O₅ = P₂O₅ + N₂⁰ 2) P₂O₅ + 3H₂O → 2H₃PO₄ P₂O₅ + 3H₂O → 6H⁺ + 2PO³⁻₄ 3) H ₃PO₄ + NaOH → NaH₂PO₄ + H₂O 3H⁺ + PO³⁻₄ + Na⁺ + OH⁻ → Na⁺ + 2H⁺ + PO³⁻₄ + H₂O 3H⁺ + OH⁻ → 2H⁺ + H₂O 4) NaH₂PO₄ + NaOH → Na₂HPO₄ + H₂O Na⁺ + 2H⁺ + PO³⁻₄ + Na⁺ + OH⁻→ 2Na⁺ + H⁺ + PO³⁻₄ + H₂O 2H⁺ + OH⁻→ H⁺ + H₂O 5) Na₂HPO₄ + NaOH → Na₃PO₄ + H₂O 2Na⁺ + H⁺ + PO³⁻₄ + Na⁺ + OH⁻ = 3Na ⁺ + PO³⁻₄ + H₂O H⁺ + OH⁻ = H₂O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит...
Математика
В школе 100 детей посещают кружки рисования и пения. 90 детей рисуют,65 детей поют.Ско??ько детей учатся и рисовать, и петь?А сколько детей только ...