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Помогите срочно, заранее благодар(25/16)^*4^19/5^16
Математика
Помогите срочно, заранее благодар(25/16)^*4^19/5^16
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15\16)*4^19\5^16=1,68
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