Как решить проблему с дробями если я их не понимаю

Математика
Как решить проблему с дробями если я их не понимаю
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