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Как записать оксид натрия+азотная кислота
Химия
Как записать оксид натрия+азотная кислота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O+2HNO3=2NaNO3+H2O
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