Что произойдёт,если положительно заряженной палочкой коснуться шарика?
Физика
Что произойдёт,если положительно заряженной палочкой коснуться шарика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какого шарика. Если мы коснемся воздушного шарика, который наполнен гелием, то положительный заряд останется на поверхности шарика.
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