Помогите срочнооооо,сочинение на тему в чем призвание человека(по трагедии Фауст) Оооочень срочно

Литература
Помогите срочнооооо,сочинение на тему в чем призвание человека(по трагедии Фауст) Оооочень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что призвание человека в том чтобы помогать всем и заботится о окражаюших причём человек это не делает и всё больше и больше загрезняет моря реки озёра и вобще призвание человека не в том чтобы всё портить а совсем наоборот
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