Помогите срооооочноооо!
Русский язык
Помогите срооооочноооо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 предложение где подлежащее выражено местоимением В)раньше я ходил по тайге и очень мало встре...т.д. номер 2 подставь ко всем словам букву и A)прикрутить, привязать,пригладить B)приклеить, пришить,пристроить C)привстать,припугнуть,прилестный,D)приделать, привосходный,придумать,E)приголубить,примкнуть,притерпеть номер 3 А)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Падеж к словам в скобках охота на (моржа), запах (розы) , рассказ о (слоне), журчание (ручья), застеклили (окно), испугался (мыши) , жители (стра...
Английский язык