Помогите срооооочноооо!

Гость: Гость:

Номер 1 предложение где подлежащее выражено местоимением В)раньше я ходил по тайге и очень мало встре...т.д. номер 2 подставь ко всем словам букву и A)прикрутить, привязать,пригладить B)приклеить, пришить,пристроить C)привстать,припугнуть,прилестный,D)приделать, привосходный,придумать,E)приголубить,примкнуть,притерпеть номер 3 А)