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Геометрия
ПОМОГИТе ТОЛЬКО 1 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Пифагора находим гипотенузу: АВ=√((5√3)²+5²)=10 см; катет АС в два раза меньше гипотенузы - 10/5=2 ⇒∠В=30°.
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