Помогите, только столбик D!
Информатика
Помогите, только столбик D!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В D1 пиши: $A1+B$1+C$1 в низ по аналогии
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