Помогите, только столбик D!

Информатика
Помогите, только столбик D!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В D1 пиши: $A1+B$1+C$1 в низ по аналогии
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