Помогите туплю по страшному
Алгебра
Помогите туплю по страшному
Ответ(ы):
Гость:
№2: -0,1 №3: 1,2 остальное не знаю
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