Помогите умоляяяяю!!!!!!!!! номер 4 и 5. Ооочень нужно, пожалуйста, буду очень благодар??а

Математика
Помогите умоляяяяю!!!!!!!!! номер 4 и 5. Ооочень нужно, пожалуйста, буду очень благодар??а
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4. 1 ч - 15 л х - 45 л х - 60 х - 90 1) 45 : 15 = 3 ( часа на 45 л) 2) 60: 15 = 4 ( часа на 60 л) 3) 90 : 15 = 6 ( часов на 90 л) 5. 1 ч - 16 л х ч - 48 л х ч - 32 л 1) 48 + 32 = 80 ( л) 2) 80: 16 = 5 ( часов) Ответ: 5 часов ехала
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