Помогите умоляяяяю!!!!!!!!! номер 4 и 5. Ооочень нужно, пожалуйста, буду очень благодар??а

Математика

Помогите умоляяяяю!!!!!!!!! номер 4 и 5. Ооочень нужно, пожалуйста, буду очень благодар??а

Автор: Гость