Помогите упр29 задание 3
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Помогите упр29 задание 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Читаешь,удивляшься-глаголы 2)Смелость берется-существительной и глагол 3)Сам не выдержал-суш,гл 4)я думал,попал,убедился-мест,гл гл гл 5) проще-гл 6)вживаешься-гл 7)страшнее-нар 8)оно-мест
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