Помогите упростить выражение: 1)3(2-а)²+4(а-5)² 2)-(3+х)²+5(1-х)²

Алгебра
Помогите упростить выражение: 1)3(2-а)²+4(а-5)² 2)-(3+х)²+5(1-х)²
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадки к загадкам по голубому блюду золотому яблоко катется.
Ответить
Химия
Нужна помощь ребят , срочно ( то, что галочкой выделено , то и решить
Ответить
Английский язык
Помогите плизз английский язык
Ответить
Другие предметы
Помогите написаиь сочинение : Мой любимый предмет физкультура
Ответить
Русский язык
Вкаком ряду слов все ударные гласные выделены верно? 1)факсимилЕ, ходАтайство, бАловать, вероисповЕдание 2) факсИмиле, ходатАйство, баловАть, ...
Ответить