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Помогите упростить выражение: 1)3(2-а)²+4(а-5)² 2)-(3+х)²+5(1-х)²
Алгебра
Помогите упростить выражение: 1)3(2-а)²+4(а-5)² 2)-(3+х)²+5(1-х)²
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