Помогите плизз английский язык

Английский язык
Помогите плизз английский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.They are not playing with the cat. 3.She is not  wearing  hat. 4.She or He  is not  talking  to Mrs Morton. 5.They are not riding  bicycles. 6. She is not  eating  a banana.
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