Помогите плизз английский язык
Английский язык
Помогите плизз английский язык
Ответ(ы):
Гость:
2.They are not playing with the cat. 3.She is not wearing hat. 4.She or He is not talking to Mrs Morton. 5.They are not riding bicycles. 6. She is not eating a banana.
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