Помогите уравнения решить срочно! ×*5+796=1021 859+×÷6=1224 ×-2095=304*80
Математика
Помогите уравнения решить срочно! ×*5+796=1021 859+×÷6=1224 ×-2095=304*80
Ответ(ы):
Гость:
Второй пример 859+х:6=1225 х:6=1225-859 х:6=366 х=366*6 х=2196 проверка 859+2196:6=1225 859+366=1225 1225=1225 х-2095=304*80 х-2095=24320 х=24320+2095 х=26415 проверка 26415-2095=304*80 24320=24320 первый пример х*5+796=1021 5х=1021-796 5х=225 х=225:5 х=45 проверка 45*5+796=1021 225+796=1021 1021=1021
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