Помогите в каких существительных надо выделить суффикс
Русский язык
Помогите в каких существительных надо выделить суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шапочку, сумочку - очк. Городок ок Голоскам к Мальчишку ишк
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