Помогите вас прошу 3 2 задание вот фотка есть люди добрые к вам это добро же вернётся
Математика
Помогите вас прошу 3 2 задание вот фотка есть люди добрые к вам это добро же вернётся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смогу дать ответ только на первый номер пункт 1. 1) 15у второй степени +7у-(13у-5у)второй степени = =15у второй степени +7у-(8у)второй степени= 15у второй степени +7у-64у второй степени = -49у второй степени +7у
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