Помогите всё на фота пожвлуйста

Русский язык
Помогите всё на фота пожвлуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.искусный мастер ,интересная экскурсия .
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