Помогите все решить, фото к заданию есть, даю 10 баллов
Русский язык
Помогите все решить, фото к заданию есть, даю 10 баллов
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Зад ответ 1- а) 2- а) 3- б)
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