Помогите выбрать животное.Кто изображен на картине?

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Помогите выбрать животное.Кто изображен на картине?
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Гость:
Выбери собаку-это лучший друг человека
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