Пожалуйста напишите несколько русских мореплавателей
География
Пожалуйста напишите несколько русских мореплавателей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского стали известны после первой русской кругосветной экспедиции.
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