Для чего служит цветоножка и цветоложе?
Биология
Для чего служит цветоножка и цветоложе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цветоложе верхние расширения часть цветоложе цветоножка осевая часть цветка
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