Для чего служит цветоножка и цветоложе?

Биология
Для чего служит цветоножка и цветоложе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цветоложе верхние расширения часть цветоложе цветоножка осевая часть цветка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите родственные слова с можете выделить общую часть стихотворение Петушки распетушились но подраться не решились если очень петушиться можно п...
Ответить
Математика
Вместо звёздочки запишите наибольшее двухзначное число, удовлетворяющее условию признака делимости (*+430)÷5
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова На рассвете . упражнение 249
Ответить
Химия
Дорогие ребята, решите хотя бы одну из 58, 65, 68, задач, буду очень признателен. Если в??зможно, с объяснением(необязательно).
Ответить
Математика
3. Возраст дедушки выражается наименьшим трёхзначным числом, которое записываетс?? различными цифрами. Сколько лет дедушке?
Ответить