Морфологический разбор слова На рассвете . упражнение 249
Русский язык
Морфологический разбор слова На рассвете . упражнение 249
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чем? рассвете - сущ. н.ф. рассвет пост признаки 2скл. муж.род непост. признаки ед.ч предл.падеж рассвете в предложении является дополнением
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