Дорогие ребята, решите хотя бы одну из 58, 65, 68, задач, буду очень признателен. Если в??зможно, с объяснением(необязательно).

Химия

Дорогие ребята, решите хотя бы одну из 58, 65, 68, задач, буду очень признателен. Если в??зможно, с объяснением(необязательно).

Автор: Гость