Дорогие ребята, решите хотя бы одну из 58, 65, 68, задач, буду очень признателен. Если в??зможно, с объяснением(необязательно).

Химия
Дорогие ребята, решите хотя бы одну из 58, 65, 68, задач, буду очень признателен. Если в??зможно, с объяснением(необязательно).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58 CxH(2x+2)+(3x+1)/2O2=xCO2+(x+1)H2O 2x+x+1=10 3x=10-1 x=9/3 x=3 2C3H8+10O2=6CO2+8H2O или C3H8+5O2=3CO2+4H2O 65 CxH(2x+2)+2Cl2=CxH2xCl2+2HCl (14x+2)/1,28=(14x+71)/6,84 6,84*(14x+2)=1,28(14x+71) x=1 CH4+2Cl2=CH2Cl2+2HCl
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