Вместо звёздочки запишите наибольшее двухзначное число,удовлетворяющее условию признака делимости: 1) на число 5 (*+430):5; *×19:5; (290-*):5; на число 10 (738+*):10; (4829-*):10; 17×8×*:10.

Математика
Вместо звёздочки запишите наибольшее двухзначное число,удовлетворяющее условию признака делимости: 1) на число 5 (*+430):5; *×19:5; (290-*):5; на число 10 (738+*):10; (4829-*):10; 17×8×*:10.
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Гость:
Десятичные числа можно?
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