Помогите выполнить морфологический разбор слов по составу Лесной,берёзкка,цвето??ки,весенний,прибежала,ельник

Гость: Гость:

Лесной: лесн - основа слова; лес - корень; н - суффикс; ой - окончание. Березка: березк - основа слова; берёз - корень; к - суффикс; а - окончание. Цветочки: цветочк - основа слова; цвет - корень; очк - суффикс; и - окончание. Весенний: весенн - основа слова; весен - корень; н - суффикс; ий - окончание. Прибежала: прибежа - основа слова; при - приставка; беж - корень; а - суффикс; л - суффикс; а - окончание. Ельник: ельник - основа слова; ель - корень; ник - суффикс; нулевое окончание.