Помогите выполнить звукобуквенный анализ слов "прелестно" и "неизвестно"
Русский язык
Помогите выполнить звукобуквенный анализ слов "прелестно" и "неизвестно"
Ответ(ы):
Гость:
Прелестно-3 слога; 9 букв, 8 звуков.П-(п)-согласный, твердый, глухойр-(р)-согласный, мягкий, звонкийе-(э)-гласный, безударныйл-(л)-согласный, мягкий, звонкийе-(э)-гласный, ударныйс-(с)-согласный, глухой, твердыйт (звуков не имеет)н-(н)-согласный, твердый, сонорныйо-(а)-гласный, безударный Неизвестно - 4 слоаг; 10 букв, 9 звуковН-(н)-согласный, сонорный, мягкийе-(э)-гласный, безударныйз-(з)-согласный, твердый, звонкийв-(в)-согласный, мягкий, звонкийе-(э)-гласный, ударныйс-(с)-согласный, твердый, глухойт (звуков не имеет)н-(н)-согласный, твердый, сонорныйо-(а)-гласный, безударный
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