Помогите (x+1)(x-1)/x+4lt;0

Гость: Гость:

Нельзя допустить деление на нуль, следовательно, сразу пишем: Умножаем на x: Решаем уравнение: Рисуем координатную прямую, отмечаем на ней корни уравнения а так же не забываем про 0 . От этих точек образуется 4 интервала. Находим знаки данных интервалов. В итоге, имеем: Нам нужны все интервалы со знаком минус. Так как изначальное уравнение строго меньше нуля. Записываем ответ: