Помогите (x+1)(x-1)/x+4lt;0

Алгебра
Помогите (x+1)(x-1)/x+4lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя допустить деление на нуль, следовательно, сразу пишем: Умножаем на x: Решаем уравнение: Рисуем координатную прямую, отмечаем на ней корни уравнения а так же не забываем про 0 . От этих точек образуется 4 интервала. Находим знаки данных интервалов.  В итоге, имеем: Нам нужны все интервалы со знаком минус. Так как изначальное уравнение строго меньше нуля. Записываем ответ:
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