ПОМОГИТЕ ЗАДАЧА 7КЛ КАБАРДИН Скорость звука в воздухе 340м/c, скорость звука в воде 1500м/c. Как изменяеться длина волны звука при распространении звуковых колебаний из воздуха в воду.зад 24.2 24.3 При частоте колебаний 100...

Физика
ПОМОГИТЕ ЗАДАЧА 7КЛ КАБАРДИН Скорость звука в воздухе 340м/c, скорость звука в воде 1500м/c. Как изменяеться длина волны звука при распространении звуковых колебаний из воздуха в воду.зад 24.2 24.3 При частоте колебаний 1000Гц длина волны звука в стали равна 5м. Определите скорость распространения звука в стали РЕШИТЕ ЭТИ 2 ЗАДАЧКИ ПРОШУ!!!! РЕШЕНИЯ И КАК БЫ Я НАПИСАЛ В ТЕТРАДИ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При переходе волны из одной среды в другую изменяется длина волны, а частота остается постоянной. υ = λ*ν ν = υ₁/λ₁ = υ₂/λ₂ => λ₂/λ₁ = υ₂/υ₁ = 1500 м/с / 340 м/с ≈ 4,4 раза увеличится. 2) υ = λ*ν = 5 м * 1000 Гц = 5000 м/с = 5 км/с
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