ПОМОГИТЕ ЗАДАЧА 7КЛ КАБАРДИН Скорость звука в воздухе 340м/c, скорость звука в воде 1500м/c. Как изменяеться длина волны звука при распространении звуковых колебаний из воздуха в воду.зад 24.2 24.3 При частоте колебаний 100...

Физика

ПОМОГИТЕ ЗАДАЧА 7КЛ КАБАРДИН Скорость звука в воздухе 340м/c, скорость звука в воде 1500м/c. Как изменяеться длина волны звука при распространении звуковых колебаний из воздуха в воду.зад 24.2 24.3 При частоте колебаний 1000Гц длина волны звука в стали равна 5м. Определите скорость распространения звука в стали РЕШИТЕ ЭТИ 2 ЗАДАЧКИ ПРОШУ!!!! РЕШЕНИЯ И КАК БЫ Я НАПИСАЛ В ТЕТРАДИ!

Автор: Гость