Помогите закончить частушки: 1-Мы с моей подружкой Витой Обажаем Бреда Пита - - 2-В киноплекс на 20:30 Меня милый приглашал - -

Музыка
Помогите закончить частушки: 1-Мы с моей подружкой Витой Обажаем Бреда Пита - - 2-В киноплекс на 20:30 Меня милый приглашал - -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с моей подругой Витой обожаем Бред Пита знаем с детства не проста, что отличный он всегда
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