Помогите записать условие И решение задачи осенью в подсобном хозяйстве поставили на откорм бычков зимой столько же Бычков продали сколько Бычков осталось на откорме

Математика

Помогите записать условие И решение задачи осенью в подсобном хозяйстве поставили на откорм бычков зимой столько же Бычков продали сколько Бычков осталось на откорме

Автор: Гость