Помогите записать условие И решение задачи осенью в подсобном хозяйстве поставили на откорм бычков зимой столько же Бычков продали сколько Бычков осталось на откорме
Математика
Помогите записать условие И решение задачи осенью в подсобном хозяйстве поставили на откорм бычков зимой столько же Бычков продали сколько Бычков осталось на откорме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-100=0(б) Ответ :не осталось бычков вообще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На боковых сторонах AD и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены точки E и P,K-сер??дина АС,углы AKE и CKP равны ,КЕ=6 см.Чему равна длина КР
Литература
Чого може навчитися сучасний школяр у героїв твору Жуля Верна П'ятнадцятирічний капітан...будь ласка дуже терміново...
Математика
Одну деталь мастер должен делать ща 45 мин, а делает за 38 мин. Сколько времени сэкон??мит мастер , когда он сделает 8 деталей?
Химия
ПОМОГИТЕ !!!! Закончить уравнения следующих реакций Hcl+Ca(OH)2 H3PO4+NaOH H2SO4+Al H2SO4+Fe(OH)3 HF+KOH HNO3+CaO