На боковых сторонах AD и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены точки E и P,K-сер??дина АС,углы AKE и CKP равны ,КЕ=6 см.Чему равна длина КР
Геометрия
На боковых сторонах AD и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены точки E и P,K-сер??дина АС,углы AKE и CKP равны ,КЕ=6 см.Чему равна длина КР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольники ЕКАи РКС они равны по двум углам и стороне....еак=рск углы при основании равноб треуг Ека=ркс по условию Ак=кс по условию Значит ек=рк=6 см
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