Помогите решить 2 задачи по Информатике

Гость: Гость:

Задача № 3 870 - 320 = 550 - сайты где упоминается только Индия и не упоминается о Китае и Непале Добавим к ним сайты, где индия упоминается вместе с Непалом и Китаем 550+115 = 665 665 - количество сайтов по запросу "Индия" ---------------- Задача № 4 В запрос ( Г и О ) входит часть сайтов, соответствующая запросу ( Г и О и И ) полностью. точно также В запрос ( Г и И ) входит та же самая часть сайтов, соответствующая запросу ( Г и О и И ) и тоже полностью То есть если сложить сайты с этими двумя запросами, то сайты ( Г и О и И ) войдут в эту сумму дважды 355+200= 555 А в запрос ( Г и ( И или О )) который можно записать как (( Г и И ) или ( Г и О )), равный 470, та самая часть сайтов ( Г и О и И ) входит только один раз Таким образом 555-470=85 - столько сайтов выдаст поисковик по запросу ( Гомер и Илиада и Одиссея )