A) Write what you like/don't like to eat and to drink. b) And what about your mother?
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A) Write what you like/don't like to eat and to drink. b) And what about your mother?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to eat pizzas , fruits , vegetables and candy . I like drink some juice fot breakfast .I don’t like to eat .... My mother like eat ....
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