Помогите заполнить ВСЁ от всей души прошу помогите пожалуйста

Математика
Помогите заполнить ВСЁ от всей души прошу помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ном.1 1)36859кг 2)12823кг ном.2 1)705 проверка:705×58=40890 2)10080:36=280 проверка:280×36=10080 3)16308:27=604 проверка:604×27=16308 4)36000:15=2400 проверка:2400×15=36000 5)37926:42=903 проверка:903×42=37926 6)44250:75=590 проверка:590×75=44250 ном.3 x:83+5689=5898 x:83=5898-5689 x:83=209 x=209×83 x=17347 (x+987):55=301 x+987=301×55 x+986=16555 x=16555-986 x=15569
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