Помогите завтра в школу срочно надо быстро 1. Каков был уровень развития медицин?? в Древнем Вавилоне? 2. Какие сведения о занятиях вавилонян вы узнали из документа?

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Степень профессионального риска врачевателя в древнем Вави-лоне (как и в древнем мире, в целом) была очень высока.Существовал классовый подход к врачеванию и к правовому ре-гулированию медицинской деятельности. Проводились хирургические вмешательства высокого уровнясложности: например, глазные операции – удаление катаракты.Таким образом, профессиональные ошибки и неудачи обходились вавилонскому врачу дорого, могли стоить карьеры и даже жизни. Оче-видно, поэтому врачи-асу постепенно утратили свои позиции: их вытес-нили врачи-заклинатели, которые сочетали в своей практике заклинания и молитвы с лекарственными средствами.Историко-медицинский портрет цивилизацииИсточники изучения: клинописные глиняные таблички.Пантеон богов и демонов, связанных с врачеванием: Эа, Иштар, Нер-гал, Гула, Нингишзида, Ниназу и др. Врачеватель Лулу. Две категории врачей: эмпирики (асу) и заклинатели (ашипу).