Помогитеее Фонетический разбор слова жёстко Морфемный разбор слова приручённ??й морфологический разбор слова их

Гость: Гость:

Жестко - 2 слога (ж о с т к а) ж (ж) согл. зв. тв. ё (о) гл. уд. с (с) согл. гл. тв. т (т) согл. гл. тв. о (а) гл. безуд. 6б. 6зв. При-руч-ен-н-ый их-местоимение н.ф он Пост: личное местоимение 3 лицо притяжательное Непост: мн ч