Решите уровнение (44-15+х)-(86-57)+43-11=59
Математика
Решите уровнение (44-15+х)-(86-57)+43-11=59
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(29+х)-29+43-11=59 29+х=59-3 х=59-29-3 х=27
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