Помогитееее (подробное решение)
Алгебра
Помогитееее (подробное решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1)ctgx<1 x∈(π/4+πn;π+πn,n∈z 2)ctgx>4 x∈(πn;arcctg4+πn,n∈z) 3)ctgx<-4 x∈(π-acctg4+πn;π+πn,n∈z) 2 ctgx=-2 x∈π-acctg4+πn,n∈z x=π-arcctg2 x=2π-arcctg2 x=3π-arcctg2
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