Помогитеееее нимер 56

Гость: Гость:

1) стояла осень на дворе,и ветер дул сырой 2)Каштанка села много , но не наелась 3)туча по небу идёт, бочка по морю плывет 4)я гол зимою вдоль болота,в голошах, в шляпе и в очках 5)небо над головой было очень светлое,а к горизонту оно густело и цвет его напоминал свинец