Помогитеееее нимер 56
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Помогитеееее нимер 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) стояла осень на дворе,и ветер дул сырой 2)Каштанка села много , но не наелась 3)туча по небу идёт, бочка по морю плывет 4)я гол зимою вдоль болота,в голошах, в шляпе и в очках 5)небо над головой было очень светлое,а к горизонту оно густело и цвет его напоминал свинец
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